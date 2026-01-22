Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Bebeğiniz doğuştan engelli' denildi gerçek 3 yıl sonra e-Devlet'te ortaya çıktı! Kuvözdeki yeni doğanı hemşire sakat bıraktı

Kahramanmaraş’ta "engelli doğdu" denilerek aileye teslim edilen bebeğin, kuvözde hemşire işkencesine maruz kaldığı e-Devlet’ten gelen bir mesajla ortaya çıktı. Skandalla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan çok sert açıklama geldi!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Bebeğiniz doğuştan engelli' denildi gerçek 3 yıl sonra e-Devlet'te ortaya çıktı! Kuvözdeki yeni doğanı hemşire sakat bıraktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 19:11

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde beş yıl önce yaşanan olayda, Sema Bozoklar düşük kilolu bir kız bebek dünyaya getirdi. Deniz Esin adı verilen bebek, tedavi süreci için kuvöze alındı. Kan örneği alınması ve damar yolu açılması gereken süreçte, görevli hemşirenin savunmasız bebeğe şiddet uyguladığı için sakat kaldığı 3 yıl sonra ortaya çıktı.

'Bebeğiniz doğuştan engelli' denildi gerçek 3 yıl sonra e-Devlet'te ortaya çıktı! Kuvözdeki yeni doğanı hemşire sakat bıraktı

14 DAKİKA SÜREN KORKUNÇ ŞİDDET

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan detaylara göre; damar yolu açmaya çalışan hemşire, yaklaşık 14 dakika boyunca bebeğe şiddet uyguladı. Görüntülerde hemşirenin ağlayan bebeğin başına vurduğu ve bacağını sertçe sıktığı tespit edildi. Olayın ardından başka bir sağlık çalışanının yaptığı kontrolde, Deniz Esin bebeğin bacağının kırık olduğu anlaşıldı.

'Bebeğiniz doğuştan engelli' denildi gerçek 3 yıl sonra e-Devlet'te ortaya çıktı! Kuvözdeki yeni doğanı hemşire sakat bıraktı

AİLE GERÇEĞİ E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİ

Hastaneden bebeklerini teslim alan aileye, çocuklarının bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya geldiği bilgisi verildi. Ancak acı gerçek, olaydan tam 3 yıl sonra gün yüzüne çıktı. e-Devlet üzerinden telefonlarına gelen bir dava günü bilgilendirme mesajı, aileyi dehşete düşürdü. Kızlarının engelli kalma sebebinin doğumsal değil, maruz kaldığı hemşire şiddeti olduğunu bu mesajla öğrenen aile, hukuk mücadelesi başlattı.

'Bebeğiniz doğuştan engelli' denildi gerçek 3 yıl sonra e-Devlet'te ortaya çıktı! Kuvözdeki yeni doğanı hemşire sakat bıraktı

BAKAN TUNÇ: ADALET TECELLİ EDECEKTİR

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sürecinin titizlikle devam ettiğini vurguladı. Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."

'Bebeğiniz doğuştan engelli' denildi gerçek 3 yıl sonra e-Devlet'te ortaya çıktı! Kuvözdeki yeni doğanı hemşire sakat bıraktı

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından görevine son verilen hemşire hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Evlatlarının engelli kalmasına neden olan sanığın tutuklu yargılanmasını isteyen acılı aile, adaletin yerini bulmasını bekliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM kürsüsüne bebek arabasıyla çıktı: 'Yeni doğan bebeğin aylık maliyeti 15 bin lira'
Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme: 3 sanık tahliye edildi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.