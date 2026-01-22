'Bebeğiniz doğuştan engelli' denildi gerçek 3 yıl sonra e-Devlet'te ortaya çıktı! Kuvözdeki yeni doğanı hemşire sakat bıraktı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde beş yıl önce yaşanan olayda, Sema Bozoklar düşük kilolu bir kız bebek dünyaya getirdi. Deniz Esin adı verilen bebek, tedavi süreci için kuvöze alındı. Kan örneği alınması ve damar yolu açılması gereken süreçte, görevli hemşirenin savunmasız bebeğe şiddet uyguladığı için sakat kaldığı 3 yıl sonra ortaya çıktı.

14 DAKİKA SÜREN KORKUNÇ ŞİDDET

Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan detaylara göre; damar yolu açmaya çalışan hemşire, yaklaşık 14 dakika boyunca bebeğe şiddet uyguladı. Görüntülerde hemşirenin ağlayan bebeğin başına vurduğu ve bacağını sertçe sıktığı tespit edildi. Olayın ardından başka bir sağlık çalışanının yaptığı kontrolde, Deniz Esin bebeğin bacağının kırık olduğu anlaşıldı.

AİLE GERÇEĞİ E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİ

Hastaneden bebeklerini teslim alan aileye, çocuklarının bedensel ve zihinsel engelli olarak dünyaya geldiği bilgisi verildi. Ancak acı gerçek, olaydan tam 3 yıl sonra gün yüzüne çıktı. e-Devlet üzerinden telefonlarına gelen bir dava günü bilgilendirme mesajı, aileyi dehşete düşürdü. Kızlarının engelli kalma sebebinin doğumsal değil, maruz kaldığı hemşire şiddeti olduğunu bu mesajla öğrenen aile, hukuk mücadelesi başlattı.

BAKAN TUNÇ: ADALET TECELLİ EDECEKTİR

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sürecinin titizlikle devam ettiğini vurguladı. Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Olayın ardından görevine son verilen hemşire hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Evlatlarının engelli kalmasına neden olan sanığın tutuklu yargılanmasını isteyen acılı aile, adaletin yerini bulmasını bekliyor.