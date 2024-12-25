Bebek sahibi olmak için doktora gitti, hayatı karardı! Yumurtalıklarını aldılar, gerçeği 2 yıl sonra öğrendi

25 Aralık 2024 11:04 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:17

İzmir'de yaşayan 52 yaşındaki Ayla Şahinel bebek sahibi olmak için doktora başvurdu. Şahinel muayene sonrası öğrendikleriyle hayatının şokunu yaşadı. İdiiaya göre doktor, Şahinel'e fiziki muayene ve ultrason ile kanser teşhisi koydu. Apar topar ameliyata alınan kadının iki yumurtalığı da habersiz bir şekilde alındı. Ameliyat sonrası zor günler geçiren Şahinel bir süre sonra başka bir doktordan yumurtalıklarının olmadığını duyunca dünyası başına yıkıldı. İşte tüm detaylar...

İzmir​ Karşıyaka​'da yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan Ayla Şahinel'in 5 yıl bebek sahibi olmak isteyip bir kadın doğum uzmanına başvurmasıyla hayatı kabusa döndü. Şahinel 2. evliliğini yaptığı yıllarda, eşiyle birlikte bir bebeğinin olmasını istedi. Özel bir tıp merkezinden kontrol amaçlı randevu aldı. Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı M.İ.'ye muayene olan Ayla Şahinel, doktorun bazı şeylerden şüphelendiğini söylemesi üzerine aynı yerde ultrason çekildi.

'KANSER' TEŞHİSİ KONULUP APAR TOPAR AMELİYAT EDİLDİ

İddialara göre doktoru, fiziki muayene ve ultrason sonucu Ayla Şahinel'e rahim kanseri olduğunu söyledi. Bebek sahibi olmak için rutin kontrol yaptırmak isteyen Şahinel duydukları karşısında hayatının şokunu yaşadı. Ameliyat olması gerektiği bildirilen kadına, hemen bir gün sonraya randevu verildi.

İKİ YUMURTALIĞI HABERSİZ ALINDI

5 yıl önce 47 yaşında olan Ayla Şahinel, iddialara göre fiziki muayeneyle kanser teşhisi sonrası ameliyat masasına yattı. 3,5 saat süren ameliyat sonrası talihsiz kadının rahminin bir kısmı, iki yumurtalığı ise habersiz alındı.

YUMURTALIKLARININ OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Ameliyat sonrası kendisine gelen Şahinel, zor günler geçirdi. Ayla Şahinel, bir müddet sonra başka bir doktordan yumurtalıklarının olmadığını duyunca şoka girdi. Konuyu yargıya taşıyan Ayla Şahinel, yumurtalıklarının habersiz alındığını ve biopsi sonucu bile olmadan kanser olduğunun söylendiğini öne sürdü.

"2 YIL SONRA, BAŞKA BİR DOKTORUN KONTROLÜYLE"

Ayla Şahinel, “Benim aslında hiçbir şikayetim yoktu. O dönemde, eşimle birlikte bebek yapmayı planlıyorduk. 17 yıllık arkadaşım, bu doktorun sekreteriydi ve beni o götürdü. 15 dakika içinde, fiziki muayene ve ultrasonla ‘rahim kanserisiniz' denildi. Benim o an basiretim bağlandı; yani bende kanser endişesi oluşturarak, hemen ameliyata ikna ettiler. Ertesi gün; beni yetkisiz bir ameliyathanede, yoğun bakım olmayan, canlandırma odası bile olmayan bir tıp merkezinin ameliyathanesinde, koyun keser gibi kesip içimdeki sağlam organları aldılar ve aldıktan sonra da bana söylemiyorlar. 2 yıl sonra, başka bir doktorun kontrolüyle iki yumurtalığımın olmadığını öğrendim. 3,5 saat beni resmen bir polikliniğinin ameliyathanesinde kesip biçmişler. Bebek sahibi olmak isterken dünyamı kararttılar. Yoğun kanamalı gelen hasta yazılmış ve ben oraya sapasağlam gittim. Beni SGK'ya ayakta tedavi göstermişler. Sistemlerde bile benim bu ameliyatım gözükmüyor. ‘Neden bunu bana yaptınız? 5 bin lira ameliyat parası için neden benim sağlam organlarımı aldığınız?' dediğimde, ‘başka yere gitseydin' diye bir cevapla karşılaştım. Hem adli hem idari başvurularımız sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma izni verildi. Tıp merkezinden itiraz ettiler ve itirazları da reddedildi” dedi.

"YOĞUN BAKIMLARDA YATTIM, BUNU HAZMEDEMİYORUM"

“Adalet istiyorum” diyen Şahinel, konunun artık yargıda olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: “Ciddi anlamda mağdur edildim. Yaşam kalitem düştü; yani benim vücudumdan izinsiz organlarım alınıyor. Neden alınıyor? Neye dayanarak? Bana yumurtalıklarımın alınacağı kesinlikle söylenmedi, rahim alınacaktı sadece; onu da tam almamışlar zaten. Adli tıpa sevk edildim ve orada her şey ortaya çıktı. Doktora defalarca ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. 'Bana yaş ve görünüm' nedeniyle yumurtalıklarımın alındığını söyledi. O zamanlar 47 yaşındaydım ve benim; bebek şansımı, tüm bebek şansımı, hamile kalma şansımı sonlandırdı, üreme organlarımı yok etti. Benim yumurtalıklarımı ne yaptınız ve neden aldınız? Cezalarını çekmelerini istiyorum; çünkü şuanda psikolojik tedavi görüyorum. Bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadım; intihara kalkıştım, hayatımı kaybediyordum, yoğun bakımlarda yattım. Bunu hazmedemiyorum.”