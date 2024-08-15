Bedava olduğunu duyan koştu geldi! 25 ton karpuz dakikalar içinde bitti

15 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:17

İstanbul'da bir esnaf, verimlilik tahmin ettiğinden fazla olunca ürünleri vatandaşlara dağıttı. Tırı sokak arasına çeken esnaf, tam 25 tonluk karpuz dağıttı.

25 TON KARPUZ 1 SAATTE BİTTİ

Gören vatandaşlar sıraya girdi. Kimi 2 kimi ise 3 tane karpuz ile evine döndü. Bir tır dolusu karpuz sadece 1 saat içinde bitti. Görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

TOKAT'TA DA ÜCRETSİZ KARPUZ DAĞITIMI

Öte yandan Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal da 17 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. 1 tır dolusu karpuz, 45 dakikada bitti. Üretici, vatandaşlara dağıtımın eylül ayında da olacağını söyledi.