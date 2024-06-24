Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! MSB'den son uyarı!

24 Haziran 2024 17:28 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 17:37

Bedelli askerlikte kışla zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Güler açıkladı

Bedelli askerlikte kışla zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Güler açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik başvurusu yapacaklara son tarih uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz tarihi itibarıyla memur aylık kat sayısına göre güncelleneceği hatırlatıldı.

MSB gelen açıklama şu şekilde: " Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacakların Dikkatine!

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir.

Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti.

2024 yılı temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.

ENFLASYON FARKINA GÖRE BELİRLENECEK?

6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

28 Haziran tarihine kadar başvurusunu tamamlayan adaylar, 182 bin 608 lira karşılığında bedelli askerlik yapabilecek.