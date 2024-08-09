Beğeni uğruna canından oluyordu! Hareket halindeki araçtan düştü
Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:04
Sosyal medyada beğeni almak uğruna gençler hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Son olarak, bir grup genç otomobil içinde son ses müzikle eğlenirken içlerinden biri o anları kaydederken aracın kapısını araladı. Ardından bir anda araçtan düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Gençlerin tehlikeli oyunu sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada beğeni almak uğruna video çeken gençlerden biri ölümden döndü.
Bir grup genç otomobil içinde son ses müzikle eğlenirken içlerinden biri o anları kaydederken aracın kapısını araladı.
Ardından bir anda araçtan düştü. Arkadaşları yardım etmek yerine kahkaha attı.
O anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: tgrthaber.com