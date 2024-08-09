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Beğeni uğruna canından oluyordu! Hareket halindeki araçtan düştü

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:04

Sosyal medyada beğeni almak uğruna gençler hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Son olarak, bir grup genç otomobil içinde son ses müzikle eğlenirken içlerinden biri o anları kaydederken aracın kapısını araladı. Ardından bir anda araçtan düştü. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Gençlerin tehlikeli oyunu sosyal medyada gündem oldu. 

Sosyal medyada beğeni almak uğruna video çeken gençlerden biri ölümden döndü.

Beğeni uğruna canından oluyordu! Hareket halindeki araçtan düştü - 1. Resim

 Bir grup genç otomobil içinde son ses müzikle eğlenirken içlerinden biri o anları kaydederken aracın kapısını araladı.

Beğeni uğruna canından oluyordu! Hareket halindeki araçtan düştü - 2. Resim

Ardından bir anda araçtan düştü. Arkadaşları yardım etmek yerine kahkaha attı. 

O anlar saniye saniye kaydedildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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