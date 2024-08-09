Beğeni uğruna canından oluyordu! Hareket halindeki araçtan düştü

09 Ağustos 2024 09:54 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 10:04

Şelaleden kayan araçtan kızını kurtarmak isterken beraber düştüler! İşte o facia anları

Şelaleden kayan araçtan kızını kurtarmak isterken beraber düştüler! İşte o facia anları

Gençlerin tehlikeli oyunu sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada beğeni almak uğruna video çeken gençlerden biri ölümden döndü.

Bir grup genç otomobil içinde son ses müzikle eğlenirken içlerinden biri o anları kaydederken aracın kapısını araladı.

Ardından bir anda araçtan düştü. Arkadaşları yardım etmek yerine kahkaha attı.

O anlar saniye saniye kaydedildi.