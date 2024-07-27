İstanbul'daki aniden bastıran yağı vatandaşlara zor anlar yaşattı!
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:33
AKOM'un günlerdir uyardığı İstanbul'da sağanak yağış gece boyunca etkili oldu. Aşırı sıcak ve nemli havanın ardından İstanbul'da yağan yağmur İstanbulluları biraz olsun serinletti. Fakat sabahın erken saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi'nde yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İstanbul'da bunaltan sıcakların ardından son günlerde etkisini sürdüren yağmur, bugün de devam etti.
Sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yağmur işlerine gitmek için yola düşen vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Taksim Meydanında da etkili olan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Korunmak isteyenler binaların altında yağmurun dinmesini bekledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı