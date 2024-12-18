Belediye Başkan Yardımcısının adını kullandılar! İş insanlarına büyük tuzak

18 Aralık 2024 09:15 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:28

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın ismini kullanarak iş insanlarından para talep eden dolandırıcılar “ihtiyaç sahibi ailelere yardım” bahanesiyle birçok kişiyi tuzağa düşürdü. Çorum Belediyesi'nden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Dolandırıcılar yine iş başında... Bu kez de Belediye Başkan yardımcısının ismini kullanıp iş insanlarını dolandırdılar. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ın adını kullanan dolandırıcılar, iş adamlarından ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı bahanesiyle para talep etti. Olayın ortaya çıkmasının ardından dolandırıcılarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlar uyarılarak, "Belediye Başkan Yardımcımız Turhan Candan’ın isminin kullanılarak, ihtiyaç sahibi ailelere tekerlekli sandalye alınacağı bahanesiyle para toplamaya çalışan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Belediye Başkanımız, Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerinin isimleri vasıtasıyla vatandaşlarımızdan para talepte bulunanlara itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.