Belediye başkanı açıkladı! Narin'in adı İstanbul'da yaşayacak

07 Ekim 2024 18:00 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 18:13

Esenyurt'ta düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, son günlerde artışa geçen kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekti. Başkan Özer, "Geçtiğimiz günlerde Fatih'te iki genç kızımız katledildi. Daha önce de Narin kızımızı kaybetmiştik. Biz Esenyurt'tan, tüm kadınlar adına haykırıyoruz: Kadın cinayetleri son bulsun!" dedi. Başkan Özer aynı zamanda Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın adını Esenyurt'ta yaşatacaklarını belirtti.

Esenyurt​ Belediyesi ile İl Dernekler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali, Resul Dindar'ın konseriyle sona erdi. Festivalin kapanış gününde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, son dönemlerde artan kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekti. Başkan Özer, "Geçtiğimiz günlerde Fatih'te iki genç kızımızın hayatına son verildi. Daha önce de Narin kızımızı kaybettik. Esenyurt'tan tüm kadınlar adına sesleniyoruz: Kadın cinayetleri​ sona ersin" ifadelerini kullandı.

Resul Dindar’ın performansının ardından sahneye çıkarak sanatçıya çiçek takdim eden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, kadın ve çocuklara yönelik cinayetlere değindi. Başkan Özer, toplumda büyük yankı uyandıran olaylara karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

NARİN'İN İSMİ YAŞAYACAK!

Özer, "Acıda ve mutlulukta biriz. Birliğimizi ve dayanışmamızı kimse yıkamaz. Ancak ne yazık ki, son zamanlarda acı olaylarla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Fatih’te iki genç kızımız hayatını kaybetti, daha önce de Narin kızımızı yitirdik. Esenyurt’tan tüm kadınlar adına sesleniyoruz: Kadın cinayetleri sona ersin! Yetkililer görevlerini yerine getirsin. Narin’in adını yaşatmak için yakında bir yere ismini vereceğiz."

KAZIM KOYUNCU’YA SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Sahnede Resul Dindar’ı gördüğünde aklına 2005 yılında aramızdan ayrılan Karadeniz’in güçlü sesi Kazım Koyuncu’nun geldiğini belirten Başkan Özer, sanatçıyı andı ve binlerce yurttaşın alkışları eşliğinde Koyuncu’yu selamladı. Prof. Dr. Ahmet Özer birliğe, beraberliğe ve müziğin birleştirici gücüne dikkati çekerek şunları söyledi;

"Yeşilin, mavinin hırçın dalgalarıyla buluştuğu coğrafyanın yiğit, mert insanları, Karadenizliler, hoş geldiniz. Bugün sizlere o engin coğrafyanın denizinden ve dağlarından süzülerek gelen bir sesi getirdik: Resul Dindar. Hoş gelmiş, sefa getirmiş! Değerli kardeşlerim, İl Dernekleriyle birlikte düzenlediğimiz Kardeş Kültürler Festivali’nin sonuna geldik. Biliyorum, festivalin bitmesini istemiyorsunuz ama her güzel şeyin bir sonu var. Size söz veriyorum; gelecek yıl çok daha görkemli, daha büyük bir festival yapacağız."

RESUL DİNDAR: MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VAR

Karadeniz sanatçısı Resul Dindar ise farklı şarkılarla kardeşlik halaylarına tanıklık edeceği için heyecanını dile getirdi. Dindar, "Sesleri duyuyoruz, galiba biz de fırtınaya denk geldik gibi görünüyor. Bilmiyorum. Sahne henüz başlamamış, sahnede karşılıklı rüzgar estireceğiz artık. Esenyurt’ta büyük bir heyecanla bizi bekleyen gençler var. Onlarla kucaklaşacağız, beraber şarkılar söyleyeceğiz. Sahnedeki atmosferi göreceğiz. Ben de oldukça merak ediyorum. Çok teşekkür ederim. Burada zaten barış ve kardeşlik var. Esenyurt önemli bir yer çünkü çok farklı kültürler bir arada. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Ege... Türkiye’nin dört bir yanından insanlar burada. Belki ben de bu akşam repertuarıma farklı şarkılar ekleyebilirim; herkese hitap etmek adına. Zaten kardeşliğin olduğu bir yerdeyiz, barışın olduğu bir yerdeyiz. İnşallah sahnede güzel şeyler yaşayacağız, göreceğiz. Müziğin birleştirici gücü her zaman var. Farklı kültürlerden insanlar müzikle bir araya gelebiliyor. Bu, bazen başkalarının başaramadığı bir şey… Sanat böyle bir şey işte… Sanat tarafsız olduğunda daha etkili oluyor. Herkes için sanat olmalı, böylece birleştirici bir rol üstlenir. Bugün de böyle bir atmosfer var. Hayırlısıyla güzel bir konser olacak inşallah"