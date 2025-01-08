Belediye başkanı iş arayanlara sosyal medyadan isyan etti: Rahat bırakın da işimizi yapalım

08 Ocak 2025 14:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 14:58

Karabük Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, işçi almak için gelen baskılara dayanamayıp sosyal medyada sitem etti. AK Partili Belediye Başkanı Serkan Cıva, ''İşçi alacak mısın diyerek günü akşam etmekten hizmet edemiyorum'' dedi. Vatandaşlara seslenen Cıva, ''Ama biraz müsaade edin, biraz izin verin bize'' ifadelerini kullandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bazı işsiz vatandaşlar sıkça belediye başkanının kapısını çalıyor. AK Partili Belediye Başkanı Serkan Cıva, işçi alımı ile ilgili üzerlerinde büyük baskı oluştuğunu belirtti. İş sebebiyle günde en az 50 kişinin aradığını ifade eden Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, İŞKUR​ müdürlüğünü geçtiklerini belirtti.

Sosyal medyadan da sitem eden Serkan Cıva, ''Seçimlere yakın zaman kala 18-20 tane eleman alımı yapılmış bu belediyeye ve bunlar bütçeyi ikiye katlamış. Belediyenin geliri giderini karşılamıyor. İller Bankası'ndan gelen mevcut para var, her ay 1 milyon 1,5 milyon eksik para geliyor. Ben Belediye personelimizin giderini karşılamıyor ve ben bu parayı denkleştirebilmek için ödeyebilmek için her ay takla attırıyorum esnaftan kısıyoruz, oradan kısıyoruz buradan kısıyoruz. Ben şu anda belediyenin 3 tane arsasını satılığa çıkardım. Belediye personelinin önünüzdeki aylarda maaşlarını ödeyebilmek için. Böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. 4-5 kişi emekli oldu onlar bile sayıyı düşürmedi'' dedi.

''BÜTÜN İLÇEYİ BELEDİYEYİ İŞE SOKSAM HEPSİ GİRECEK''

Sayıştay'dan müfettişlerin geldiğini ve durumu anlattıklarını da kaydeden başkan Cıva, ''Müfettişlerle bizzat konuştuk durumu anlattık hem tasarruf tedbirleri nedeniyle hem de işçi giderleri bütçenin çok fazla üzerinde olması nedeniyle işçi alımı olursa, belediye başkanı ve şirket müdürü de zimmet çıkar dedi. Diyor ki cebinden ödersin. 60 bin lira maaşla ben işçi giderini mi karşılayayım, kendi çoluk çocuğuma mı bakayım. Bu konuda bize biraz müsamaha gösterin biraz müsaade edin memlekete biraz hizmet edelim arkadaşlar. Seçimden sonra bir tane engelli alımı yapıldı oda zorunlu tuttular sayıya göre, 3 tane de memur geçti belediyeye. Maalesef üzülerek söylüyorum ki, burası siyasi bir yer olduğu için eleme alımı yaparken onun oğlu, bunun yeğeni, bunun bilmem neyi. İşte bu bize oy verdi. Herkes etrafındaki insanları belediye dolduruyor ve iş yapacak usta bulamıyorsunuz. Sonucunda bu sıkıntıyı ilçe çekiyor'' dedi.

ALTERNATİF YOK, USTA YOK

İlçeyi sadece tek bir sucuya mahkum ettiklerini söyleyen Cıva, ''Su problemi var kaç aydır çözemedik. Niye usta yok elimizde, işi bilen adam yok, iş yapan yok. Maalesef ben alım yapabilsem, nitelikli bir usta almak isterim öncelikle. Çünkü bu ilçenin hizmete ihtiyacı var. Bütün ilçeyi belediyeyi işe soksam hepsi girecek. Herkes belediye rahat yer, yatış yeri olarak görüyor çünkü. Arkadaşlar illa amaç, iş ise ekmek kapısıysa bir sürü fabrikamız açılacak. Biraz bekleyin, müsaade edin birkaç ay daha. OSB'de alüminyum fabrikası kuruluyor alım yapacak, kereste fabrikası kuruluyor alım yapacak. Yani biz illa ki yardımcı olacağız. Memleketin derdiyle halkımızın derdiyle dertleneceğiz. İş bulacağız, aş bulacağız. Ama biraz müsaade edin, biraz izin verin bize. Şu memlekete biraz hizmet edelim. Bu memleketin hizmete ihtiyacı var. Bu memleketin geleceği ve önü açık. Bu memleket sağda solda dedikoduyla şununla bununla yürümüyor arkadaşım. Bugüne kadar dedikodu yapılmış da ne olmuş. Memlekette dikili ağacı olmayan insanlar akşama kadar dedikodu ediyor. Dedikodular yüzünden çevremizdeki bütün ilçelerimiz ikiye üçe katlamış. Ve biz bu geçiş sürecini güzel değerlendirmezsek yine konuşacağız. Bu memleketin dedikoduyu değil, bu memleketin konuta ihtiyacı var, sosyal alanlara ihtiyacı var, TOKİ'ye ihtiyacı var, sanayi sitesine ihtiyacı var, temiz su içme ihtiyacı var, hayvan varlığına ihtiyacı var, kafeteryalara, restoranlara, millet bahçesini ihtiyacı var. Ekibimizle birlikte bunların hepsinin temelini attık inşallah. Bu yıl bunların çoğunu çözeceğiz inşallah, yapacağız'' diye tepkisini belirtti.

''MÜSAADE EDİN İLÇEYE HİZMET EDELİM''

Halka anlaşma yapalım diyerek tepkisini sürdüren Başkan Cıva, ''Ben bir dahaki döneme aday olmayayım. Biraz rahat bırakın beni iş konusunda. İlçeye biraz hizmet edelim. Geleceğimize, gençlerimize ve halkımıza güzel bir Eskipazar bırakalım, hep birlikte. Sonrası ben çekip gideyim. Önemli değil yani. Bizim koltukla ilgili de bir derdimiz yok Allah'a şükür. İlçeyi sevdiğim için bu makamlara talip olduk. Elimizde Ali Keşkinkılıç vekilimiz gibi bir değerimiz var. Ona bile sahip çıkmayı öğrenemedik yani. Ben şahidim arkadaşım, biz bu ilçeye yaptığımız yatırımların çoğunu Ali vekilimizin desteğiyle aldık, Allah ondan da razı olsun. Ama biz ilçe olarak onu bile eleştiriyoruz yani sabah akşam. Şunu yapmamış, bunu yapmamış. Bu adam daha ne yapsın abi? 7-8 aydır dünya hizmet aldık. Alıyoruz da. Yani bir müsaade edin, vekilimizle birlikte güzel bir Eskipazar inşa edelim'' dedi.

''BİZE DÜŞMANLIK YAPIYORLAR''

Başkan Cıva sitemine şöyle devam etti:

''Bırakalım size. Sonra dedikoduyu yaparsınız, kim istiyorsanız oturtursunuz. Kimi nereye almak istiyorsanız aldırtırsınız, sıkıntı yok. Bu memleketin önü açık. Lütfen rica ediyorum. Bu memleketin dedikoduyla şununla bununla önüne takoz olmayın. Ben işi gücü bıraktım, ilçedeki işçi dedikodusuyla akşam ediyoruz. Soda fabrikasına 400 kişi başvurmuş, 10 kişi aldılar. Herkese referans oluyoruz. Üç yüz doksan kişi dışarıda kalmış. Adamlar bize düşmanlık yapıyor yani. Bizim elimizde olan bir şey mi bu. Efendim mesaj atanlar, koltuktan indireceğiz, işte arkandayız, önündeyiz, yanındayız. Bırakın bu işleri. Bir rahat bırakın da şu ilçeye biraz hizmet edelim. Yani bunun için bu dedikodular yüzünden icraat üretmeyen insanların konuşmaları yüzünden yıllardır bir yere gidememiş. Ama ben ahdettim, bu ülkeye hizmet edeceğim. Kim ne yaparsa yapsın, ben doğru bildiğimden şaşmam. Boğazımdan bir şey geçmedikten sonra hiçbir önemli değil kimin ne dediği. Takmadıkları kulp ta kalmadı. Çay bahçesi açıyoruz hırsız, onu yapıyoruz arsız, neler söylüyorlar neler. Vallahi çok da umurumda değil. Sadece işçi alımlarıyla ilgili biraz bize bir müsaade edin. Bu memleketin önü açık. İşsizlik​ çözülecek. Her şey çözülecek. Bu memleketin geleceği parlak, önü açık. Bir salıp biraz müsaade edin güzel bir Eskipazar inşa edelim biz.''