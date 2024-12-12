Belediye başkanından genç ressama ilginç çağrı! Parkta çizimlerini görünce öyle bir şey yaptı ki

12 Aralık 2024 13:35 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 13:58

Karabük'ün Eskipazar'da yeni kurulan parkı denetime giden belediye başkanı Serkan Cıva, masalara resim çizildiğini gördü. Önce kızan başkan, masaya yaklaştığında çizimlerin çok güzel olduğunu görünce derhal harekete geçti. Çizimlerin sahibi bulmak için sosyal medyadan 'Gel belediyede işe başla' çağrısında bulunan Cıva, genç ressamla buluştu. Eğitimi için genç kıza burs sözü veren Cıva, aynı zamanda ceza olarak bütün masalara çizim yapması talimatını verdi.

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, parkları kontrol ettiği sırada kamelya içerisindeki bir masaya çizilen resim​ dikkatini çekti. Daha önce ilçedeki park​ alanlarına zarar verenlerin aksine masayı resimle süsleyen kişiyi bulmak isteyen Başkan Cıva, sosyal medya hesabından ‘Yarın gel belediyeye ressam olarak başla. Seni tebrik ediyorum' çağrısı yaptı.

BURS VERME SÖZÜ VERDİ

Sosyal medyadaki çağrının üzerine resmi çizen 18 yaşındaki Elif Başdemir isimli genç kız, Başkan Cıva'yı makamında ziyaret etti. Başdemir'in yeteneğine hayran kalan Cıva, genç kızdan ceza olarak parktaki tüm masaları resimlerle süslemesini isteyerek, üniversiteye hazırlandığı için hediye takdim ederek, eğitim süresince de burs verme sözü verdi.

Başkan Serkan Cıva, “Yetenek güzel bir şey, bu da dikkatimi çekti. Normalde parkları yakıp, yıkıyorlar. Yani zarar veriyorsanız böyle resim çizerek zarar verin” dedi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPTI

Resmi çizeni bulmak için çağrı yaptıklarını belirten Cıva, “O da sağ olsun çağrımıza cevap verdi. Belediye sayfamıza yorum yapmış. ‘Başkanım Eskipazar size parklar bize emanet' diye yorum yapmış. Dün akşam irtibat kurduk ve görüştük kendisiyle” ifadelerini kullandı.

Cıva, üniversite sınavına hazırlanan Başdemir'e, üniversite eğitim süresince Eskipazar Belediyesi olarak burs vereceklerini söyledi.

“Yani yetenekli arkadaşlarımız, kardeşlerimizi destekleyeceğiz” diyen Cıva, “Ceza olarak da bütün banklara resim yaptıracağım. Onu da söyleyeyim. Madem zarar verdi, çizdi. Hepsine bir tane figür vereceğiz.

'CEZA OLARAK HEPSİNİ ÇİZECEĞİM'

Diyorum ya yetenek farklı bir şey. Ben sol anahtarı çizemediğim için müzik dersinden kaldım. O yüzden de ilçemizdeki yetenekli arkadaşlara sahip çıkmak istiyorum” şeklinde konuştu.



Çağrıyı görünce çok mutlu olduğunu anlatan Elif Başdemir ise, “Sonradan belediyenin sayfasına yazdım. Başkanım da beni buldu. Ondan sonra konuştuk. Ceza olarak hepsini çizeceğim. Yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan belediye başkanı için kamelyaya kartal resmi ve logoyu çizen Başdemir, küçük yaşlardan itibaren resimle ilgilendiğini, daha önce de çalışmalarının olduğunu kaydetti.