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 | Murat Makas

Belediye başkanından korkutan açıklama: Şehrimizde 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin bina yıkılabilir

Ege Denizi ve Marmara Denizi açıklarında sismik hareketler sürerken artçı depremler yaşanıyor. Uzmanlar özellikle Marmara Bölgesi'ndeki şehirlere 7 üzeri deprem uyarısı yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey katıldığı bir iftar programında 7 büyüklüğündeki deprem riskine değindi.

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Belediye başkanından korkutan açıklama: Şehrimizde 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin bina yıkılabilir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 13:55

Son dönemlerde Yunanistan başta olmak üzere Ege Denizi açıkları ve Marmara Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar milyonlarca vatandaşı tedirgin ediyor. Yunanistan Santorini'de deprem fırtınası 5'in üzerinde sarsıntılarla devam ediyordu.

EGE VE MARMARA’DA SİSMİK HAREKETLER

Ege’de sismik hareketler sürerken Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Uzmanlar Marmara ve Ege’de 7 üzeri depremleri ön görüyor.

İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, İzmir ve Bursa gibi şehirlere sık sık deprem uyarısı yapılıyor.

BURSA’DA DEPREM RİSKİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) düzenlediği iftara katılarak deprem riskinden bahsetti.

Mustafa Bozbey, "628 bin binanın, 122 bini riskli bina. 7 büyüklüğündeki bir depremde 28 bin bina yıkılabilir" dedi.

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Ayrıntılı bilgi için ➡️ deprem.afad.gov.tr adresinden bilgi alınabilir.
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