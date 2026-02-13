Menü Kapat
Editor
 Banu İriç

Belediye başkanının taciz mesajlarına maruz kalmıştı: Bakanlık 16 yaşındaki kız için devreye girdi

Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanı tarafından taciz mesajlarına maruz kalan 16 yaşındaki çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Çocuk ve ailesine yönelik destek çalışmalarının başlatıldığın belirten bakanlık sanığın en ağır cezayı alması için de davaya müdahil olacak.

Belediye başkanının taciz mesajlarına maruz kalmıştı: Bakanlık 16 yaşındaki kız için devreye girdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki çocuğun yargı sürecinin büyük bir titizlikle takip edileceğini, çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Belediye başkanının taciz mesajlarına maruz kalmıştı: Bakanlık 16 yaşındaki kız için devreye girdi

ÇOCUK İÇİN BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Giresun Görele’de 16 yaşındaki çocuğun cinsel tacize uğradığına dair basında yer alan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, söz konusu olay adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren süreci büyük bir titizlikle takip etmekteyiz. Bu çerçevede uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik uzun süreli psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Aile ve mağdur çocuğun yanında olunduğu vurgulanan açıklamada, "Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek gerekli danışmanlık tedbirleri devreye alınmıştır. Bakanlık olarak sanığın en ağır cezayı alması için devam eden adli süreci yakından takip ederek, açılacak davaya müdahil olacağız. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki ‘sıfır tolerans’ ilkemizle, yargı sürecini kararlılıkla takip edecek, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

BAŞKAN TUTUKLANDI

Giresun’un Görele İlçe Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

