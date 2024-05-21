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Belediye binasında korkutan yangın: Hasara yol açtı

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 01:10 - Güncelleme : 21 May 2024 01:17

Samsun'da belediye binasında çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evrak arşiv odasında hasara yol açtı.

Samsun'un merkez Tekkeköy Belediyesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tekkeköy Belediyesi'nin bodrum katında, evrak arşiv kayıtlarının tutulduğu bilgisayarlara bağlı güç kaynağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

Belediye binasında korkutan yangın: Hasar gün yüzüne çıktı! - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evrak arşiv odasında hasara yol açtı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının ardından belediye binasında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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