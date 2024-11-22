Belediye otobüsünde korku dolu anlar! Trafik magandası otobüs şoförünü bıçakla tehdit etti

22 Kasım 2024 01:18 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 01:21

Ankara’da bir sürücü seyir halindeyken tartıştığı belediye otobüsü şoförünü bıçakla tehdit etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, trafik magandası çok geçmeden yakalandı.

Ankara​’nın Altındağ​ ilçesinde öğle saatlerinde trafikte korkunç bir tartışma​ meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan panelvan sürücüsü ile belediye otobüsü şoförü arasında tartışma çıktı. Bu sırada kırmızı ışıkta aracını durduran sürücü, aracından aldığı bıçakla otobüs şoförünü tehdit etti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar otobüs içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yolcuların şoförü sakinleştirmeye çalıştığı da görüldü.

Olay ile ilgili sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ihbar kabul eden Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri eli bıçaklı saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğini belirlenmesi sonrası şüpheli A.G., Ziya Oralay Caddesi üzerinde Yunus ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçak ile kıskıvrak yakalandı.