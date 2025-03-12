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 | Özge Sönmez

Belediyelere DHKP-C operasyonu! Şükrü Genç teslim oldu

İstanbul'da belediyelere düzenlenen DHKP/C operasyonunda, 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilen fakat operasyon sırasında evde bulunmayan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç polise teslim oldu.

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Belediyelere DHKP-C operasyonu! Şükrü Genç teslim oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 11:40

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu ve bu yolla aşırı sol silahlı terör örgütünün fonlandığı tespit edilmişti.
DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

POLİSE TESLİM OLDU

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, firari kişilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Adresinde bulunamayan bulunamayan CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken Genç'in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı.

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