Belediyelere DHKP-C operasyonu: Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul’da Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyelerine yönelik düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de aralarında bulunduğu şüpheliler, 2014 ile 2016 yılları arasında terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlamakla suçlanıyor.

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve bir şirket aracılığıyla örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Sarıyer'in eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün finansmanını sağlamak amacıyla bir "ihtiyaç komitesi" (İKOM) kurulduğu ve bu mekanizma üzerinden örgüte fon aktarıldığı tespit edilmişti.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

DHKP/C'ye finansal destek sağlama suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişiden 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla yakalanmıştı. Evinde bulunamayan ve şehir dışında olduğu belirlenen Şükrü Genç ise bir gün sonra emniyete gelerek teslim olmuştu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE GÖTÜRÜLECEK

Gözaltındaki 34 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, bu sabah erken saatlerde sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Aralarında CHP’li eski belediye başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu şüpheliler, kontrollerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne götürülecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla İKOM kurulduğu belirlenmişti.

SORUŞTURMAYA DAİR

Soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelinin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine göre, İKOM içinde faaliyette bulunan şüpheliler Doğan K. ve Yunus B'nin 2014 ila 2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek finansal destek talep ettikleri anlaşılmıştı.

Kazova Tekstil isimli firmanın, çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirilip, 2014-2015 yıllarında Sarıyer ve Şişli belediyelerince gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlenmişti.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar görülmüş, ihale evrakı üzerinde usulsüzlükler belirlenmiş, Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespitine yer verilmişti.



Terör örgütü DHKP/C'nin yapılanmalarından İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, İzmir, Samsun ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcıları ile Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu 34 kişi "şüpheli" olarak gözaltına alınmıştı.