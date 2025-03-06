Belediyelere kent uzlaşısı soruşturması tamamlandı! 10 şüpheli hakkında hapis istemi

Terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altında örgüt mensuplarının belediyelere sızdırılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK silahlı terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacı ile gerçekleştirdiği 'kent uzlaşısı' adı altındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

10 ŞÜPHELİYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüphelinin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

TUTUKLANAN İSİMLER

Tutuklanan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. vardı.