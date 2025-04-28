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 | Özge Sönmez

Belediyelere yönelik terör davası! Aralarında Şükrü Genç, Emir Sarıgül, Hayri İnönü de var

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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Belediyelere yönelik terör davası! Aralarında Şükrü Genç, Emir Sarıgül, Hayri İnönü de var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 13:08
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 13:28

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye belediye ihaleleri üzerinden finans sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Aralarında eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de bulunduğu 25 şüpheli 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç; 2014 - 2016 yılları arasında, usulsüz işlemlerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı.

Belediyelere yönelik terör davası! Aralarında Şükrü Genç, Emir Sarıgül, Hayri İnönü de var

ARALARINDA ŞÜKRÜ GENÇ DE VAR

Genç, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş hatta görevde olduğu dönemde bir binanın yıkımı nedeniyle terör örgütünün hedefinde olduğunu öne sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Sarıyer, Şişli, Maltepe ve Ataşehir belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ŞÜPHELİLERDEN 17'Sİ TUTUKLANMIŞTI

İddiaya göre terör örgütü, yönetimini ele geçirdiği bir tekstil firması ile o dönem Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından yapılan ihalelere girdi. Bu ihaleler usülsüz bir şekilde bu firmaya verilerek örgüte finansal destek sağlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde hakim karşına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur sıfatıyla, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de tanık sıfatıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermişti.

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ETİKETLER
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#Şişli Belediyesi
#Sarıyer Belediyesi
#Gündem
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