Belediyenin ezanı yasakladığı iddia edildi! Gerçek sonradan ortaya çıktı 

22 Aralık 2024 20:04 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 20:11

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nde yer alan mescitte ezanın okunmadığına dair bazı vatandaşlardan şikayetler geldiği iddia edildi. Vatandaşlar, belediyenin bu konuda bir karar aldığını öne sürerken gerçek sonradan ortaya çıktı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'nin içerisinde yer alan mescidde namaz kılmak isteyen bazı vatandaşlar, diğer camilerden ezan okunurken mescidde ezan sesinin duyulmadığını fark etti.

BELEDİYE EZANIN SESİNİ Mİ KESTİ?

İlçe sakinleri, ezan sesinin duyulmamasının sebebinin, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında yönetimin Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesiyle birlikte, mescidin yakınındaki kreşte bulunan çocukların rahatsız olduğu gerekçesiyle alınan bir karar olduğunu iddia etti.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI!

Belediye kaynaklarından alınan bilgilere göre, iddiaların gerçeği yansıtmadığı, mescitte içerisinde yer alan ses sisteminin arızalanmasından kaynaklı olduğu ifade edildi.

"CHP EZENA KARŞI"

Bir ilçe sakini ise diğer camilerde ezanın okunduğu esnada mescitte ezan okunmadığını belirterek, “Yeni gelen yönetim burada kreşteki çocuklar rahatsız oluyorlar diye ezan okunmuyor diyorlar ama hiç alakası yok. CHP’nin yeni başkanı herhalde bir karar almış. Arıza diyorlar ama yukarıdan gelen baskıyla okunmuyormuş, bunu duyduk. Çok ayıp bir şey ama CHP ezana karşı diyoruz kabul etmiyorlar ama bu canlı örneği" yorumunda bulundu.