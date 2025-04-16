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 | Selahattin Demirel

Belediyenin SGK borcu mağdur etti! Vatandaş Kuva-yi Milliye'yle savundu: "Kamulaştırılamaz"

Adana'da tapulu arazilerindeki evlerden çıkartılmak istendiklerini öne süren vatandaşlar eylem yaptı. Evlerinin, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarına karşılık verilmek istendiğini iddia ederek mağdur olduğunu söyleyen vatandaşlardan birisi evin, kendisine Kuva-yi Milliye komutanı dedesinden kaldığını belirterek "Arazimiz kamulaştırılamaz" dedi.

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Belediyenin SGK borcu mağdur etti! Vatandaş Kuva-yi Milliye'yle savundu:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 16:20

Adana'nın en eski yerleşim yerlerinden olan Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 15420 ada ve 6 parselde oturan 9 vatandaş, evlerinin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, iddiaya göre SGK'ya olan borçları karşılığında belirtilen ada ve parseli SGK'ya devretmek istedi. Ancak ada ve parselde evler olduğu için evlerin yıkılmasına karar verildi.

ENCÜMEN KARARI TEBLİGAT OLARAK GÖNDERİLDİ

17 Mart tarihinde ise hak sahibi 9 kişiye, "Gecekondu Kanunu 18. maddesinde 'Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınır.

Belediyenin SGK borcu mağdur etti! Vatandaş Kuva-yi Milliye'yle savundu: "Kamulaştırılamaz"

Alınan karar 7 gün içerisinde belediye veya idarelerce ilgililerine iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Tebliğ edilmediği durumlarda, yıkım kararının bir örneği yıkımı yapılacak yapıya asılır ve ilgili muhtarlığa bir örneği bırakılır. Bu tarih, kararın tebliğ tarihi yerine geçer. Tebliğ tarihinden 15 gün sonra belediye veya il özel idaresi tarafından derhal yıktırılır' denilmektedir.

Bahse konu taşınmazın üzerinde yapılan izinsiz imalatların yıkımıyla ilgili; Adana Büyükşehir Belediyesi encümenince alınan 13.03.2025 tarih ve 559942972-110.04-4043 sayılı yazımız ekinde bulunan encümen kararına istinaden; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde boşaltılması gerekmektedir. Boşaltılmadığı takdirde yıkım işlemi tarafımızca gerçekleştirilecektir" yazılı tebligat gönderildi.
Bunun üzerine belediyeye başvuran hak sahipleri bir türlü çözüm bulamayınca belirtilen ada ve parselde eylem yaptı. Vatandaşlar, evlerinin 1-2 gün içerisinde yıkılacağını, mağdur olduklarını belirtti.

"KUVA-Yİ MİLLİYE KOMUTANININ ARAZİSİ KAMULAŞTIRILAMAZ"

Belirtilen ada ve parseldeki evinin 100 seneyi aşkın süredir olduğunu anlatan Ramazan Özyıldırım, "Bu ev bana dedem ve nenemden kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesi burayı tek taraflı kamulaştırma yapıp burayı tescil ettirmiş. Sonrasında bize tebligat yaptılar. İlgili kuruma dilekçe verdim ama halen bir cevap gelmedi. Şu anda burası yıkılacak. Benim dedem Nuri Yıldırım, Kuva-yi Milliye komutanıdır. Kuva-yi Milliye komutanının arazisi kamulaştırılamaz. Biz sorunumuza çare bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin SGK borcu mağdur etti! Vatandaş Kuva-yi Milliye'yle savundu: "Kamulaştırılamaz"

"45 YILDIR BURADA OTURUYORUZ"

Bölge sakinlerinden Ahmet Altun, "Belediye, SGK'ya olan borcunu buralara çökerek almaya çalışıyor. Ben 1980 yılından bu yana burada oturuyorum. 45 yıldır burada oturuyoruz, tapumuz burası ama tapuda da kaydırılma yapılmış. Şu anda bizim evimiz için sizin eviniz 200 metre ileride diyorlar. 200 metre ileride yine ev var. Nasıl yapacağız bu işi bilmiyoruz" dedi.

Belediyenin SGK borcu mağdur etti! Vatandaş Kuva-yi Milliye'yle savundu: "Kamulaştırılamaz"

"ŞİMDİ DE ÇIKIN DİYORLAR"

1,5 sene önce bölgeden iş yeri satın alan Sadullah Dardan ise, "1,5 sene önce ben burayı satın aldım. Numarataj aldım. Bugüne kadar bir şey yokken şimdi 'çıkın' diyorlar. 5-6 milyon liralık mağduriyetim var. Geçen yılın 4. ayında emlak beyanında bulunduk. Bu sene şubat ayında yine emlak beyanında bulunduk. Geldiler, yukarısı ev, aşağısı iş yeri diye işlediler. Şimdi de 'çıkın' diyorlar" diye konuştu. Öte yandan, ekiplerin bölgeye yine geldiği, 1-2 gün içerisinde yıkıma başlayacaklarını söylediği öğrenildi.

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