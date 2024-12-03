'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiası için açıklama! Statü detayı paylaşıldı

03 Aralık 2024 13:13 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 13:14

İstanbul'un akciğeri konumundaki Belgrad Ormanı'nın imara açılacağı yönündeki iddialara ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İşte detaylar...

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Belgrad Ormanı imara açılıyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

Açıklamada bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasının gerçekleri yansıtmadığı vurgulanarak "Bahse konu haberlerde geçen statü değişikliği ile ilgili 'imar' iddiaları asılsızdır. Belgrad Ormanı için üzerinde çalışılan Milli Park statüsü, uluslararası düzeyde kabul gören ilk ve en önemli koruma statüsüdür" denildi.

"İTİBAR ETMEYİNİZ"

Dolayısıyla Milli Park statüsünün, iddia edildiği gibi 'imara' izin veren bir statü olmadığı ifade edilerek "Uluslararası kriterlere göre 'muhafaza ormanından daha üst' bir alan koruma statüsüdür. Ayrıca sit alanı olan Belgrad Ormanı'nda, yapılaşmaya izin verilmemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.