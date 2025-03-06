Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kalbi durdu

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 4 gündür sonra bulunan Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulundu. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



ECE GÜREL'İN KALBİ DURDU

Tedavisinin Maslak Acıbadem Hastanesinde devam ettiği Ece Gürel’in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürmek için çaba sarf edildiği öğrenildi.

Öte yandan, entübe edildiği öğrenilen Gürel’in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.