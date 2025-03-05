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 | Özge Sönmez

Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu mu? Yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Belgrad Ormanları'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaybının 3. gününe giren Gürel için ekipler adeta seferber oldu. Kişisel eşyaları ormanda bulunan genç mimarın İETT otobüsüyle Belgrad Ormanı'na gelişi ve buraya girişine ilişkin araç içi kamerasına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 08:56

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek 2 Mart günü evden ayrıldı. Saatler sonra eve dönmeyen Gürel'in yakınları telaşla polise başvurdu. Kaybının 3. gününde her yer didik didik edilirken, genç mimarın eşyaları da ormanda bulundu. Kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan arama çalışmaları gece saatlerinde de sürdü. Endişeli bekleyiş sürerken Gürel'in son görüntüleri de ortaya çıktı.

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BELGRAD ORMANI DİDİK DİDİK EDİLDİ

Gürel'in son görüldüğü Belgrad Orman'ında yoğunlaştırılan arama çalışmalarına polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri de katıldı.


Şu ana kadar orman içerisinde yaklaşık 28 kilometrelik bir alanda arama ve tarama çalışmasını tamamlayan ekiplere, Belçika malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik ediyor.

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KİŞİSEL EŞYALARI ORMANDA BULUNDU

Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarının bulunduğu alana, 14 kilometre uzaklıktaki bölgede de hırkasının bulunduğu öğrenildi.
Gece hava sıcaklığının düştüğü ormanlık alanda çalışmalarını sürdüren ekiplere, bazı belediyeler ile sivil toplum kuruluşları ve Türk Kızılay üyeleri de ikramlarda bulunuyor.

BİR YANDAN DA GÖL ARANIYOR

Gürel'in yakınları da bölgede çalışmaları takip ediyor. Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.

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