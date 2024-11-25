"Beni rahatsız etmeyin" dedi, otel odasından cesedi bulundu

25 Kasım 2024 13:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otele giderek 2 gün kalacağını söyleyen İlyas Orhan, görevlilerden kendisini rahatsız etmemesini istedi. Müşterinin odadan bir daha çıkmadığını fark eden otel yetkilileri polisi arayınca korkunç gerçek ortaya çıktı.

Bursa​'da Cuma Mahallesi 1. İsmail Efendi Caddesi'nde bir otele giden 38 yaşındaki İlyas Orhan, "Beni rahatsız etmeyin, 2 gün kalacağım" diyerek odasına geçti. Girdiği odadan bir daha çıkmayan müşteri için endişelenen otel​ yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

OTEL ODASINDA CESEDİ BULUNDU

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Orhan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhan'ın yanında psikiyatri hapları ve alkol şişeleri olduğu öğrenilirken, şahsın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.