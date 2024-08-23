Benzin istasyonunda korku dolu anlar! Tır alev topuna dönüştü

23 Ağustos 2024 01:09 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 01:09

Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Freni patlayan tır dehşet saçtı! Bolu Dağı geçişinde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nnın haberine göre, akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan bir tırın kabin kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

FACİAYA RAMAK KALDI

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz hale geldi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı önledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.