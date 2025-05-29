Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Berberde kardeşini öldüren abinin ifadesi ortaya çıktı: Örtünün altından silahı gördüm

Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'u(43) öldüren ağabey Ahmet Kol (46) ifadesinde, "Berber örtüsünün altından silahı çıkardığını gördüm. Tam bana doğru döneceğini anlayınca o anlık panikle ateş ettim. Barış silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı kesinlikle belimden silahımı çıkarmayacaktım." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berberde kardeşini öldüren abinin ifadesi ortaya çıktı: Örtünün altından silahı gördüm
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 19:15

27 Mayıs Salı günü İlkadım ilçesindeki bir berberde 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte yargılanan ve cezasını tamamlayan Barış Kol, ağabeyi Ahmet Kol'un silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

"HUSUMETİM YOKTU"

Tutuklanan ağabey Ahmet Kol, poliste susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Ahmet Kol'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Savcılık ifadesinde kendini savunan Ahmet Kol şunları söyledi:

"Kendisi ile daha öncesinde herhangi bir husumetim yoktu. Babam kanserdi, hastanede yatıyordu. Hastaneye gitmeden önce bana ait olan otoparka gidip toplanan parayı almak istedim. İş yerime gittim. Arabamı park ettiğimde kardeşim Barış Kol'a ait arabayı gördüm. Oradaki Barış'ın adamları bana Barış'ın berberde olduğunu söyledi.

Berberde kardeşini öldüren abinin ifadesi ortaya çıktı: Örtünün altından silahı gördüm

"CEZAEVİNDNE ÇIKINCA TEHDİT MESAJLARI YOLLADI"

Barış cezaevinden çıktıktan sonra sürekli olarak tüm aile üyelerine hakaret ve tehdit içerikli ve aile arasında huzursuzluk oluşturacak mesajlar atıyordu. Bunlar, ‘seni vuracağım, öldüreceğim’ şeklinde mesajlardı. Olay günü berberde olduğunu öğrenince yanına gitmek istedim. Barış oturmuş arkası bana dönüktü. Kendisinin yanına doğru gittim. 'Ne oldu beni mi vuracaksın?' dedim. 'Seni vuracağım' dedi. 'Kalk konuşalım' dedim.

Berberde kardeşini öldüren abinin ifadesi ortaya çıktı: Örtünün altından silahı gördüm

Berber örtüsünün altından silahı çıkardığını gördüm. Tam bana doğru döneceğini anlayınca o anlık panikle ateş ettim. Barış silah çekip horozu kaldırmamış olsaydı kesinlikle belimden silahımı çıkarmayacaktım. Bir anlık panikle beni vurabileceği endişesi ile ateş ettim. Keşke hiç berbere girmemiş olsaydım. Amacım kardeşimle aramızda olan durumu tatlıya bağlamaktı. Ben kendisinin Ankara’da olduğunu biliyordum. Rastlantı üzerine berberde olduğunu öğrenince oraya gittim. Otoparkım ile berber yan yanadır. Barış'ın orada olduğunu kesinlikle daha önce öğrenmedim. Amacım zaten kesinlikle kendisini yaralamak dahi değildi."

BABASIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ


Kardeşlerin babaları Hüseyin Kol da cezaevinde bulunduğu sırada kanser hastalığı dolayısıyla kaldırıldığı özel bir hastanede vefat etti.
Baba-oğlun cenazesi Büyük Cami’ye getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Berberde kardeşini öldüren abinin ifadesi ortaya çıktı: Örtünün altından silahı gördüm

Namazın ardından berberde abisi tarafından öldürülen Barış Kol ve baba Hüseyin Kol'un cenazeleri Hasköy Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cezaevi müdürü cinayetine karışmıştı! Abisi tarafından berberde öldürüldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berber koltuğunda kardeşini vurmuştu! Karakolda dikkat çeken tavır!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berberde kardeşini katletmişti! Cinayete ilişkin dikkat çeken detay! Öldürülmeden önce...
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.