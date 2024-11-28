Berberi korkunç şekilde öldürüp beşikte saklandı! İfadesi ortaya çıktı

28 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:05

Kocaeli'nin Derince ilçesinde berberi vurduktan sonra arkadaşının evindeki beşikte saklanan sanık hakim karşısına geçti. Pişman olduğunu söyleyen Levent Ç., "onun vicdan azabını bir ömür taşıyacağım" dedi.

Sırrıpaşa Mahallesi'nde 45 yaşındaki berber Rüstem Duman ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşayan Levent Ç. dehşet saçmıştı. 5 Nisan 2023'te yaşanan kavgada Levent Ç., Rüstem Duman'ı silahla vurarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından Levent Ç., arkadaşı Fatih G'nin evine giderek beşikte saklanmıştı. Polis ekipleri tarafından beşiğin içinde yakalanan Levent Ç. ile saklanmasına yardım eden Fatih G. gözaltına alınmıştı. Levent Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Fatih G. ise serbest bırakılmıştı.

"VİCDAN AZABINI BİR ÖMÜR TAŞIYACAĞIM"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda tutuklu sanık Levent Ç., taraf avukatları ve Rüstem Duman'ın yakınları hazır bulundu, tutuksuz sanık Fatih G. ise duruşmaya katılmadı. Söz hakkı verilen sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, "Mübarek Ramazan ayında başımıza böyle bir şey gelmesi çok üzücü. Rüstem Duman nasıl bir madde etkisinde ise beni takıntı haline getirmişti. Olay günü ekmek almaya gitmiştim, dönüşte böyle bir olay yaşandı. Maktulün bana ağzına alınmayacak küfürler etmesi, kesici alet araması beni çok tedirgin etmişti. Canımın derdine düştüm. Çok pişmanım, onun vicdan azabını bir ömür taşıyacağım. Benim de hayatım mahvoldu. Ben de ailemi içeri girerek kaybettim. Pişmanım. Korkutmak amacıyla yere ateş etmiştim" dedi.

MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Levent Ç.’yi Rüstem Duman’ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Fatih G.’ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl hapis cezası verildi.