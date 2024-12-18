Beren Su'nun öldüğü asansör faciasında dava başladı! Genç kızı suçladılar

18 Aralık 2024 18:51 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:08

Ankara’nın Sincan ilçesinde ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat’ın yanlış kurtarma yöntemiyle feci biçimde asansörde can verdiği olayın davası başladı. “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla 1 apartman yöneticisi ve 3 itfaiye görevlisi yargılanıyor. Olayda bir itrafiyeci elinde termosla görüntülendiği için eleştirilmişti.

Ankara’nın Sincan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat'ın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 1’i apartman yöneticisi, 3’ü itfaiye görevlisi olmak üzere 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

"KUSURUMUZ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ankara​ Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz Güney ile tutuklu sanıklar Bayram Babatürk, Buğra Yalabık ve Ercan Akyıldız katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İddianamenin özetlenmesi ve sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalar alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan tutuklu sanık Bayram Babatürk, ihbar üzerine olay yerine üç kişilik bir ekip olarak gittiklerini anlattı. Babatürk, "Arkadaşım Buğra Yalabık asansör kapısını anahtarla açtı, amirimiz Ercan Akyıldız ise çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada, Beren Su’nun panik halinde aşağı doğru ayaklarını sarkıttığını gördüm. Tahminimce çıkmaya çalışıyordu. Ancak asansör odasının anahtarı olmadığı için asansörü güvenli bir kata alamadık. Çok üzgünüm ancak ekip olarak bir kusurumuz olduğunu düşünmüyorum." dedi.

BEREN SU BİR ANDA KENDİNİ BIRAKTI

Tutuklu sanık Ercan Akyıldız, müdahale sırasında Beren Su’nun kafasını asansörden çıkarmaya çalıştığını belirtti. Akyıldız, "Çocukları sakinleştirmeye çalışıyorduk. Beren Su bir anda göğsü asansöre dönük şekilde kendini bıraktı. Refleksle tutmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Hemen ambulans çağırdık." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Yılmaz Güney ise asansör kapısının bozuk olmadığını ve olay sırasında kapının açıldığını savundu.

BEREN'İN ARKADAŞI YAŞANANLARI ANLATTI

Olay sırasında asansörde bulunan mağdur çocuk, sosyal hizmet uzmanı eşliğinde verdiği ifadede şunları söyledi:

"Asansörde garip sesler geldi. Kat tuşlarına bastık ama hareket etmedi. İçerdeki sürgülü kapıyı açıp kapatmaya çalıştık ve bina sakinlerini aradık. Kadın bize itfaiye çağırdığını söyledi. İtfaiyeciler geldi, talimatlar verdi. Beren sırt üstü çıkmaya çalışıyordu. Yaşlı ve boyu uzun olan bir itfaiyeci Beren’e 'ağaca tırmanır gibi' yüzüstü inmesini söyledi. Beren hareket ederken bir tak sesi ve bağırış duydum. Sonra beni bacaklarımdan tutarak çıkardılar."

Hayatını kaybeden Beren Su Bolat’ın anne ve babası, Emine Doğan ve Yusuf Özkan Bolat sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanık ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısı, olayın yeniden incelenmesi için iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ve makina mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti oluşturulmasını talep etti. Mahkeme, bu talebi kabul ederek asansör firması yetkililerinin ve bina sakinlerinden Dilek Özgenç’in tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmeden mahkeme, davayı 17 Ocak’a erteledi.