Bergama’da orman yangını! Ekipler olay yerinde
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:24
İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bergama ilçesi Bozyerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz ile müdahaleye başladı.
Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı