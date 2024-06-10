Bergama’da orman yangını! Ekipler olay yerinde

10 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:24

Bergama ilçesi Bozyerler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak, 3 helikopter ve 15 arazöz ile müdahaleye başladı.

Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.