Berkcan Güven'den 'taciz içerikli yayınlara imza atan Deha Tuzcu' açıklaması! Arkadaş olduğu iddia edilmişti

06 Ekim 2024 19:03 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 19:08

Discord platformunda yapılan taciz içerikli yayınlar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yayınların gerçekleştirildiği panelin sahibi olduğu öne sürülen Deha Tuzcu'nun, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ile arkadaş olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Yaşanan gelişmenin ardından Güven'e yönelik eleştiriler geldi. Ünlü fenomen konuyla ilişkin Instagram hesabından açıklamalarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Discord platformunda gerçekleştirilen provokatif ve kendine zarar vermeyi teşvik eden yayınlar kısa sürede gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları, taciz içerikli yayınları yapan kişilere karşı yasal işlem başlatılması için tepkilerini dile getirdi.

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in de, taciz içerikli yayınlara imza atılan Discord kanalının sahibi olduğu iddia edilen Deha Tuzcu'nun arkadaşı olduğu sosyal medyada dillendirildi.

TEPKİLERDEN SONRA X HESABINI KAPATTI!

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, gelen tepkiler üzerine X (Twitter) hesabını kapattı. Güven, bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt vererek, adı geçen kişiyle bir bağının olmadığını ve yayımlanan videolardan rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Güven'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Organize bir şekilde bir fotoğraf ve hesabımı kapattığım fotoğrafı yanyana koyarak beni yemeye çalışmaya devam edin bu herif ne benim yatırımcım ne de can ciğer arkadaşım müzik dolayısıyla müzik konusunda konuştuğum aynı ortamda tanıştığım bulunduğum bir insan. Sen Discord olaylarını nasıl bilmezsin diyenlerde aramızda kendisiyle hayli yaş farkı var. Herkesin kendi hayatları var ve benim bi hayatım işim var.

Ben de videoları sizinle birlikte internette görüyorum. dünden beri annemin telefonuna 'adresini bulduk gelicez' minvalinde tehdit mesajları bana ise ölüm mesajları geliyor."

"BU SON AÇIKLAMAM"

"-yayında bahsedilen Deha Tuzcu adlı arkadaşı o gün yayına kimse çağırmadı, kendisi orda ortak arkadaşımızı arabasıyla bırakırken kendi vasıtasıyla belirdi. Kendisi hiçbir şekilde benim ekibimde bulunmuyor. Bundan sonrada ne yanımda ne aynı yerde bulunabilir. Yayında killoki adlı arkadaşın yatırımcımız demesi kendisinin alkollü bir halde komik olmayan vasat bir şakasından ibaret.

Bu muhabbetlerden ötürü killoki ile kurmayı düşündüğümüz müzik grubunu bile durdurduk. (içinde deha zaten yoktu) bu insanın hiçbir şekilde yanında durmuyorum, yaptıklarının arkasında asla değilim. Ortaya çıkan videoları gördükten sonra bende aşırı rahatsızlık duyuyorum.

Bu yayın olayında beni bıraktıkları aptalca durumlar sebebiyle o gün ilişiğimi kendisiyle kestim. Ondan öncesinde de sanki arkadaşımış gibi her gün ben bu adamla görüşüyormuşum gibi bir algı yapılması artık çok saçma."

"ŞARKIMA BENDEN İZİNSİZ GİRDİ"

Bu adam benim şarkıma benden habersiz girdi ve leaklendi.

Toplumdaki nefretinizi bana yöneltmeye devam edebilirsiniz. EGM ve Ali Yerlikaya tagleyin. Beni araştırsınlar lütfen bütün polist teşkilatına sesleniyorum. Benim kimseden ne bi korkum var ne böyle aptal Discord benzeri olaylarla işim olur. Başkalarına olan nefretinizi gelip kusmak istiyosanız kusabilirsiniz.

10 bin tane futbolcu fotoğraflı insan organize şekilde linçlemeye devam etsin. Samiyen haberi 10 ay önce engelledim Fenerbahçeli olduğum için. 18 yaşında takım fan sayfasının yaptığı bu saçma iftira sonucu olay nereye geldi. Tekrardan söylüyorum nereye isterseniz beni şikayet edebilirsiniz. Bir suçum yok içim rahat."

YENİDEN BASIN AÇIKLAMASI YAYIMLADI

Berkcan Güven'in yaptığı bu açıklama X kullanıcılarının öfkesini dindirmedi ve Güven'e yönelik linç girişimi devam etti.

Kullanıcılar Güven ve Deha Tuzcu isimli şahsın beraber çalıştıklarını iddia etmeye devam ettiler. Ünlü fenomen kendi açıklamasının hemen ardından avukatı Ünsal Göktuğ Ay aracılığıyla yeni bir basın açıklaması yayımlayarak konuyla bir bağlantısı olmadığını yineledi.

Güven'in avukatının yayımladığı basın açıklaması şu şekilde: