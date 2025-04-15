Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Berkin Elvan'ın anne babasına hapis cezası

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Sami Elvan'ı 1 yıl 2 ay hapis, Gülsüm Elvan'ı ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Berkin Elvan'ın anne babasına hapis cezası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:22

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet ederek yaralanan ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'ın yaptıkları farklı tarihlerdeki açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile avukatları hazır bulundu.

SÖZLERİ HAKARET İÇERİKLİ GÖRÜLDÜ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sami Elvan ile Gülsüm Elvan'ın farklı tarihlerde Çağlayan Adliyesi meydanında yaptığı açıklamalarda ‘terörist', ‘katil' gibi kelimeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve ifade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söylediklerini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Sami Elvan'ın zincirleme şekilde ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya, sanık Gülsüm Elvan'ın ise ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"

Sanık Gülsüm Elvan savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, ‘'Ben hakaret olarak görmüyorum, benim feryadım ve çocuğuma hasretimdi. İsyanımı kaleme döksem kalem yazmaz, taşa söylesem taş çatlar. Vicdanla karar verilmesini talep ediyorum, ben kimseye hakaret etmedim'' dedi. Son sözü sorulan sanıklar mahkemeden beraatlarını talep etti.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülsüm Elvan'ı ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına, sanık Sami Elvan'ı ise zincirleme şekilde ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi.

ETİKETLER
#hapishane
#cumhurbaşkanı erdoğan
#hakaret
#çağlayan adliyesi
#ceza mahkemesi
#Berkin Elvan
#Gülsüm Elvan
#Sami Elvan
#Davalık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.