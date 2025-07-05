Besihane yangınından acı haber: 14 küçükbaş hayvan ve 50 hindi yandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde gece saatlerinde çıkan besihane yangınında 14 küçükbaş hayvan ve 50 hindi yanarak telef oldu.



Yangın, gece saatlerinde Yalvaç ilçesine bağlı Korukaya köyünde bulunan bir besihanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki besihanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Şarkikaraağaç Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KONTROL ALTINDA

Olay yerine gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede, besihanede bulunan 14 küçükbaş hayvan ile 50 hindinin yangında telef olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.