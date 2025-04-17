Beşiktaş Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! 12 kişiye gözaltı kararı

Son dakika haberine göre, Beşiktaş Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan yardımcısı Ali Rıza Yılmaz dahil 12 kişiye gözaltı kararı verildi.

EVLERİNDE ARAMALAR YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş” suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Aktaş Suç örgütünün, Beşiktaş Belediyesi’nden aldığı ve fesat karıştırıldığı iddia edilen ihalelerin hazırlık sürecinde yer aldığı tespit edilen ve aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da bulunduğu 12 belediye görevlisinin ikametlerinde arama ve el koyma işlemi yapıldı.