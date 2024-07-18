Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

18 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:47

Beşiktaş'ta meydana gelen yangın faciasında yeni bir gelişme yaşandı. O güne ait yeni görüntüler ortaya çıktı...

Gayrettepe'de geçtiğimiz 2 Nisan günü meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın -1 ve -2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat yapıldığı esnada yangın çıkmıştı. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

İKİ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olayla ilgili davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süre, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle sanıklar Dursun Çelik ve İbrahim Bildirici'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Mahkeme diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

29 kişinin öldüğü feci olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yangın öncesi işçilerin içeride çalıştığı, dışarıdan gelen kişilerin yangın tüpünü kullanmaya çalıştıkları ve dumanların bir anda içeriyi kapladığı görülüyor.