Beşiktaş'ta 5 araç birbirine girdi: Kaza sonrası kavga çıktı

28 Eylül 2024 06:25 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 06:26

Beşiktaş'ta bir otomobil önce taksiye ardından panelvan araca çarptı. Park halinde İki araca daha çarpan araç güçlükle durabildi. Araç şoförleri olay yerine gelerek kazayı yapan araç şoförüyle tarttışmaya başladı.

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Barbaros Bulvarı üzerindi zincirleme trafik kazası​ meydana geldi. Araç şoförü önce taksiye ardından panelvan araca çarptıktan sonra park halindeki araçlara da çarptı. Gece 03.30'da meydana gelen olayda şoförler arasında kavga​ çıktı.

Oay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri,caddede güvenlik önlemi alarak kazaya müdahale etti.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜLERİYLE KAVGA ETTİ

Polis ekipleri, kazaya müdahale ederken, olay yerine gelen park halindeki otomobillerin sürücüleri ile kazaya sebebiyet veren sürücü arasında kavga çıktı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Kazada ölü ve yaralı olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.