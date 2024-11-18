Beşiktaş'ta can pazarı! Yangında mahsur kalan 10 kişi böyle kurtarıldı

18 Kasım 2024 15:38 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:47

Beşiktaş'ta 4 katlı binada büyük panik yaşandı. Binanın girişinde bulunan elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 10 kişi cam ve balkonlarda kurtarılmayı bekledi. Can pazarının yaşandığı olay kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul​ Beşiktaş​'ta bir binada çıkan yangında can pazarı yaşandı. 4 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangında dumanlar bir anda tüm binayı sardı. Zaman zaman alevler yükselirken içeride mahsur kalanlar büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye​ ve ambulans​ ekibi sevk edildi. Bazı vatandaşlar itfaiye gelen kadar yangın​ söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.

VATANDAŞLAR CAMDAN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken yangında mahsur kalan 10 kişi merdiven aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale etti. Elektrik panosundan çıkan yangında çıkan dumanların gökyüzünü kapladığı anlar ve mahsur kalanların kurtarılma anları kameralara saniye saniye yansıdı.

DEHŞET ANLARINI ANLATTILAR

Yangını gören Emre Kılıç, “Kofradan çıkan yangından sebeple alev büyüdü. O esnada doğal gaz borusu ve elektriğe baktık. Sonra yerden taş alarak kapıyı kırdık. Ondan sonra da içerideki yangın tüpüyle müdahale ettik. Ama söndürmeye çalıştığımızda daha fazla alev aldı. En sonunda biraz hafiflettiğimizde zaten itfaiyeye gelmişti. Yukarıda insanlar vardı. Evet mahsur kalanları itfaiye kurtardı. 10 kişi çıktı” dedi.

"YÜKSEK ŞİDDETTE SESLER ÇIKTI"

Yangında mahsur kalan Nurgün Doğan, “Yüksek şiddette sesler çıktı. Daha sonra biz de koridora çıkmaya başladık. Yoğun bir siyah duman çıkmaya başladı. Hemen yangın merdivenden biz tahliye olduk ama tahliye olamayanlara itfaiye destek oldu” diye konuştu.