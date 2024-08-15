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Beşiktaş'ta genç kıza çarpıp serbest kalan suç makinesi tekrar gözaltında! Sosyal medyada infiale neden olmuştu

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ağustos 2024 13:58 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:10

İstanbul Beşiktaş'ta isyan ettiren bir olay yaşanmıştı. Furkan D. isimli suç makinesi, ara sokakta aşırı hız yaparak önce 3 araca ardından Dila Kıraslı isimli bir kadına çarparak kaçmıştı. Önce gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İnfiale neden olan olayda yeni gelişme yaşandı. Furkan D. bugün tekrar gözaltına alındı.

Sosyal medyanın gündemine oturan olay Beşiktaş'ta yaşandı.

Furkan D. isimli suç makinesi, Abbasağa mahallesinde lüks cipiyle aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı.

Takla atan araç ardından bir araca ve bir motosiklete daha çarptı.

Beşiktaş'ta genç kıza çarpıp serbest kalan suç makinesi tekrar gözaltında! Sosyal medyada infiale neden olmuştu - 1. Resim

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Kıraslı, Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledildi.

Dila Kıraslı'ya ve 4 araca çarpan sürücü Furkan D. olay yerinden kaçtı. Olay yerinde sürücü olduğunu iddia eden ancak kaza sırasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan P. gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta genç kıza çarpıp serbest kalan suç makinesi tekrar gözaltında! Sosyal medyada infiale neden olmuştu - 2. Resim

SERBEST BIRAKILDI 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü Çerkezköy'de gözaltına aldı. Sürücü Furkan D. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Beşiktaş'ta genç kıza çarpıp serbest kalan suç makinesi tekrar gözaltında! Sosyal medyada infiale neden olmuştu - 3. Resim

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI 

Sabah'ın haberine göre; emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıkan şüpheli bugün sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı. Şüpheli Furkan D.'nin Çerkezköy emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta genç kıza çarpıp serbest kalan suç makinesi tekrar gözaltında! Sosyal medyada infiale neden olmuştu - 4. Resim

Öte yandan özel bir şirkette insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Dila Kiraslı'nın çarpma sonucu vücudunda kırıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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