Beşiktaş'ta genç kıza çarpıp serbest kalan suç makinesi tekrar gözaltında! Sosyal medyada infiale neden olmuştu

15 Ağustos 2024 13:58 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:10

Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü 100 metrelik uçurumdan düştü! Çok sayıda yaralı var

Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü 100 metrelik uçurumdan düştü! Çok sayıda yaralı var

Sosyal medyanın gündemine oturan olay Beşiktaş'ta yaşandı.

Furkan D. isimli suç makinesi, Abbasağa mahallesinde lüks cipiyle aşırı hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç araca çarptıktan sonra takla atıp yolda yürüyen Dila Kıraslı'ya çarptı.

Takla atan araç ardından bir araca ve bir motosiklete daha çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından Taksim İlk Yardım Hastanesine kaldırılan Kıraslı, Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesine nakledildi.

Dila Kıraslı'ya ve 4 araca çarpan sürücü Furkan D. olay yerinden kaçtı. Olay yerinde sürücü olduğunu iddia eden ancak kaza sırasında yolcu koltuğunda oturduğu tespit edilen Furkan P. gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü Çerkezköy'de gözaltına aldı. Sürücü Furkan D. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; emniyette 31 ayrı suç kaydının olduğu ortaya çıkan şüpheli bugün sabah saatlerinde tekrar gözaltına alındı. Şüpheli Furkan D.'nin Çerkezköy emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan özel bir şirkette insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen Dila Kiraslı'nın çarpma sonucu vücudunda kırıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.