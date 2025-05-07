Beşiktaş'ta hareketli saatler! Bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi

Beşiktaş'ta bir kişi akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde silah sesleri yükseldi. Akşam saatlerinde Çırağan Caddesi'nde yürüyen bir kişiye, kimlikleri henüz belirlenemeyen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Şüpheliler saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştı.

Saldırıda bacağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Caddede inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.