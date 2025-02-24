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 | Özge Sönmez

Beşiktaş'ta iş adamını kaçırdılar! Polis ekipleri böyle kurtardı

İstanbul Beşiktaş’ta M.Ö. isimli iş adamı alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırıldı. İş adamını kaçıran alacaklılar kardeşini arayarak 1 milyon 300 bin lira istedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:59

Beşiktaş Ortaköy’de meydana gelen olayda, M.Ö. isimli iş adamı ve alacaklıları arasında tartışma yaşandı. Verdikleri parayı isteyen şüpheliler iş adamını kaçırdı. Şüpheliler, iş adamının kardeşi C.Ö.’yü arayarak M.Ö.’nün borcu olan parayı istedi.

1 MİLYON 300 BİN İSTEDİLER

Ağabeyinin hayatından endişe eden C.Ö. polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Polisi arayan C.Ö., "Ağabeyimin borcu vardı. Alacaklılıklarıyla en son Ortaköy’de buluştu. Beni telefondan görüntülü aradılar. 'Saat 17.00’ye kadar vaktin var. 1 milyon 300 bin lira para gönder' diye konuştular" dedi.

İŞ ADAMI ZORLA TUTULDUĞU EVDEN KURTARILDI

Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından kaçırılan M.Ö.’nün Ortaköy’de gittiği evin adresi tespit edildi. Kaçırılan iş adamının daireye girdikten sonra zorla tutulduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda evde zorla tutulan M.Ö. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler M.E.D. (44), İ.P.(40) ve Z.Y. ise (43) yakalanarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 44 gram metamfatamin, bir miktar kokain, hassas terazi ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.


Polis soruşturmasında M.Ö.’nün kardeşinin borcunu ödeyebilmek için borç para aldığı, borcunu ödeyemeyince bir başka kişiden borç almaya çalışırken şüpheliler tarafından zorla alıkonulduğu belirlendi. Şüphelilerden Z.Y.’nin işlediği bir başka suçtan 11 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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