Beşiktaş’ta korkunç olay: Başından vurulmuş halde bulundu! Son paylaşımı kafaları karıştırdı

17 May 2024 13:54 - Güncelleme : 17 May 2024 14:12

Gayrettepe Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana gelen olayda, Burak Bagane isimli şahıs çalıştığı işletmede başından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından Burak Bagane'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Olaydan hemen önce hayatını kaybeden Burak Bagane'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. Sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda Bagane, “Hayatım boyunca doğruları konuştum. Kimsenin yanlışına ortak olmadım. Az adam olun dedikçe şerefsizliği seçenler ile işim olmadı. Kimsenin hakkı yok üstüme bir iyiliğe karşı 10 iyilik yaptım” ve “Leş ve anlamsız hayat” ifadelerine yer verdi.

Polis ekiplerinin olay ile ilgili incelemesi devam ediyor.