Beşiktaş'ta lüks aracıyla kadına çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

16 Ağustos 2024 16:10 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:26

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek bir kadına çarpıp kaçan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Beşiktaş'ta önceki gün gece saatlerinde kaza yapıp bir kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü gözaltına alınmış, emniyette ifadesi alınan zanlı serbest bırakılmıştı. Tepkiler üzerine sürücü Furkan D. yeniden gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan ve suç dosyası bir hayli kabarık olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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