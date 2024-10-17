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Beşiktaş'taki lisede silahla dehşeti yaşatmıştı! İfadesi şoke etti: 'Seni sürerim deyince yaptım'

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ekim 2024 16:06 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:23
Beşiktaş&#039;taki lisede silahla dehşeti yaşatmıştı! İfadesi şoke etti: &#039;Seni sürerim deyince yaptım&#039;

Dün Beşiktaş'taki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde silah sesleri yükselmiş, tartıştığı okul müdürü yardımcısına silah doğrultan öğretmen, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Büyük paniğe neden olan olayın ardından silahı çeken öğretmen Serdar A'nın ifadesi ortaya çıktı. Okul yönetiminde yapılan toplantıda müdür yardımcısının kendisine hakaret ettiğini belirten Serdar A, "Senin buradan tayinini çıkartırım dedi. Küfürleşme yaşadık. Bu yüzden olayı gerçekleştirdim” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İstanbul​'da bir okuldan yükselen silah sesi, paniğe neden olmuştu.  Beşiktaş​'ta bulunan Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilişim Öğretmeni olan Serdar Alagöz, bir süredir mobbinge uğradığı ileri sürerek okula müdürle konuşma gitmişti. Müdürü bulmayan Alagöz, kendisiyle konuşmaya çalışan müdür yardımcısına silah çekti.

Beşiktaş'taki lisede silahla dehşeti yaşatmıştı! İfadesi şoke etti: 'Seni sürerim deyince yaptım' - 1. Resim

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Odadan kaçan Serdar Alagöz bahçeye çıkıp silahına doldur-boşalt yaparken tabanca ateş almıştı. Olay büyümüş, silah seslerinin yankılanmasıyla paniğe kapılan öğrenciler, binadan tahliye edilmişti. 

Beşiktaş'taki lisede silahla dehşeti yaşatmıştı! İfadesi şoke etti: 'Seni sürerim deyince yaptım' - 2. Resim

'TOPLANTIDA BANA KÜFÜR ETTİ'

Sabah'ın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan öğretmen Serdar A. adliyeye sevk edildi. Serdar A. ifadesinde; "2 Ekim günü okulda kurul toplantısı oldu.

Okul müdürü bana orada çok hakaret etti. Bana senin buradan tayinini çıkartırım diyerek küfürler etti. Bu yüzden olayı gerçekleştirmeye karar verdim" dediği öne sürüldü. Şüphelinin okulda ders sırasında bir süre müdürü beklediği gelmeyince müdür yardımcısının odasına gittiği öne sürüldü.

Beşiktaş'taki lisede silahla dehşeti yaşatmıştı! İfadesi şoke etti: 'Seni sürerim deyince yaptım' - 3. Resim

ÇANTASINDAN PATATES SOĞAN ÇIKTI

Öte yandan polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli öğretmenin okuldaki çantasının içinden ilginç malzemeler çıktı. Serdar A.'nın çantasından oyuncak tabanca, 3 bıçak ve patates, soğan bulundu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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