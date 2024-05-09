Beslediği köpeği korkunç şekilde buldu: Üzerine kaynar su döktüler

09 May 2024 10:14 - Güncelleme : 09 May 2024 10:24

Büyükçekmece’de bulunan bir sitede yaşanan olay kan dondurdu. Site sakini hayvan sever Özlem Taşer, site çevresinde bulunan beslediği sokak köpeğinin acı içinde kıvrandığını gördü.

Köpeği Beylikdüzü’nde bulunan bir veteriner kliniğine götüren Taşer’e burada veteriner hekim tarafından üzerine kaynar su döküldüğü söylendi. Olay karşısında şok yaşayan kadın, köpeğin tüm bakımlarını üstlenirken aynı sitede aylar önce bir başka köpeğe daha kaynar su döküldüğü öğrenildi. 1 haftadan uzun süredir bakım altına alınan köpeğin yaşayacağını öğrenilirken olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise henüz öğrenilemedi.

"ŞOKA GİRDİM"

Yaşanan olayı anlatan Taşer, “Şoka girdik diyebilirim. Canı çok acıyordu nereye kaçacağını bilemiyordu. O anda hiç ummadığımız bir manzara ile karşılaştık. Daha öncede olmuştu başka bir köpeğe. Bu yaşanan ikinci olay. Biz site sakinlerinden şüpheleniyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. İstenilmiyor bu köpekler. Biz zararsız oldukları sürece canlarımıza dokunulmasını istemiyoruz. Zaten bir olaya karışınca bizde belediye veteriner hekimlerini arıyoruz gelip alıyorlar. Sıkıntı yok takip ediyoruz zaten. İstenmiyor köpekler. Sitede çoğu insan evlerinde can besliyor bakıyorlar ama sokak köpekleri hiç istenmiyor. Hiçbir şekilde istemiyorlar. Seveni de var sahip çıkanı da var. Biz ilk gördüğümüzde kabuk vardı. Gittiğimiz veteriner hekim tedaviye götürdüğümüz yerde cerrahi veteriner hekim bir insanoğlunun yaptığı bir olay dedi. Haşlanmış su kaynamış su. Bilerek yapılmış yani” dedi.