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 | Onur Kaya

Beştepe'de kritik MGK: Gündemde 4 önemli başlık var

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantıda 4 önemli konu başlığı gündeme gelecek. İşte ayrıntılar...

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Beştepe'de kritik MGK: Gündemde 4 önemli başlık var
KAYNAK:
TRT Haber
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 10:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'na başkanlık edecek. Beştepe'de yapılacak toplantı saat 15.00’te başlayacak.

EN ÖNEMLİ BAŞLIK TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Toplantının en önemli konu başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak. Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak. Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket ederek silah bırakması ve kendini feshetmesi.

Beştepe'de kritik MGK: Gündemde 4 önemli başlık var

Sahadan gelecek askeri ve istihbari bilgileri değerlendirecek olan Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceğini de konuşacak.

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SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

MGK'nın gündemindeki bir diğer konu ise Suriye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

Beştepe'de kritik MGK: Gündemde 4 önemli başlık var

'RUSYA-UKRAYNA' SAVAŞI

MGK'da ayrıca Türkiye'nin ara buluculuğunda yeniden oluşturulan Rusya ile Ukrayna arasındaki barış zemini de ele alınacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık 3 buçuk yıla yakın bir süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

MGK toplantısında İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da masaya yatırılacak.

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