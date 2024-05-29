Beşyol’da metrobüs yangını: Seferlerde aksamalar yaşanıyor

Cevizlibağ istikametine giden metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Florya durağına gelen araçta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ortalığı da duman kapladı. Durakta bulunan görevliler yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, araçta ve durakta bulunan yolcular ise hemen tahliye edildi.

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlatırken, metrobüs seferlerinde de aksamalar yaşandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, ölen ya da yaralanın olmadı. Hasar gören metrobüs ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Metrobüs seferleri de normale döndü.

Muhammed Nurkısa, “Metrobüste hafif bir yangın çıkmıştı. Tahliye ekipleri ve itfaiye geldi. Hızlı bir şekilde söndürdüler. Yolcular tahliye oldu ve trafik açıldı” dedi.