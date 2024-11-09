Beyaz yakalıların gözü yaşlı! Günde 9 saat çalışıp 200 bin TL kazanan inşaat işçisi: 'Sanatımı icra ediyorum'

09 Kasım 2024 13:38 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 13:45

İstanbul'da günde 9 saat çalışan inşaat kalfasının aldığı aylık kazancı sosyal medyada gündem oldu. Beyaz yakalı çalışanların yorum bombardımanına tuttuğu 28 yaşındaki işçi Akif Çalış ayda 200 bin lira kazandığını belirterek, "Ben burada sanatımı icra ediyorum. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil" dedi.

Son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada kalifiye eleman bulmak giderek zorlaştı. Birçok üniversiteli işsiz kalırken, beyaz yaka da çalışanlar da asgari ücret ve biraz üstüne razı kalıyor. Bir inşaat işçisinin verdiği röportaj ise gündem oldu.

Günde 9 saat çalışarak inşaatta kalfalık yapan vatandaş, ayda 200 bin TL kazandığını söyledi. Neredeyse CEO maaşı kadar para kazanan vatandaşı duyan şaştı kaldı.

BOŞ ZAMANLARINDA İNŞAATTA

28 yaşındaki Akif Çalış, inşaat sektörünün hemen her alanında çalıştı. Pendik'te telefon dükkanı da olan Çalış, kalan zamanda kentsel dönüşüme girmiş bir binanın inşaatında çalışıyor.

Aylık kazancı ise yaklaşık 200 bin TL... İnşaatta kalfa olarak çalışan Akif, inşaata getirdiği elemanlardan da komisyon alıyor. Ekibi ile birlikte günde 9 saat çalışıyor. Maaşı birçok sektörde yönetici pozisyonunda çalışanlardan fazla.

"EN KÖTÜ AYDA 200 BİN TL"

TRT Haber'in aktardığına göre, Çalış şunları ifade etti: "Ben burada sanatımı icra ediyorum. Bu bir sanattır, herkesin yapacağı bir iş değil.



20 senedir inşaat sektöründeyim, bugün hiçbir şey bilmeyen bir kişi gelsin bize malzeme filan versin en kötü 1-2 bin TL günlük maaşını baz alırsak bu da aylık 45-50 bin TL'ye tekabül ediyor. Kalfa en kötü ayda 200 bin TL para kazanıyor."