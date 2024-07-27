Beyazıt'taki tramvay faciası anbean kaydedildi!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İHA, AA
27 Temmuz 2024 21:59 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 22:06
Dün akşam saatlerinde İstanbul Fatih'te tramvayın önüne atlaması sonucu tramvayın altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşın görüntüleri çıktı. Facianın bir anlık dikkatsizlik sonrası yaşandığı anbena kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Fatih Beyazıt Tramvay durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, durakta tramvaya binmek karşı tarafa geçmek isteyen erkek şahıs, o esnada hızla gelen tramvayın altında kaldı.
FACİA ANBEAN KAMERADA!
Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kaldırım taşlarını sökerek tramvayın altında kalan adamın cesedini çıkarılırken.
Feci şekilde can veren adamın görüntüleri ortaya çıktı. Anadolu Ajansı'nda yer alan görüntülerde şahsın yola bir anda atladığı gözlemlendi.
Kaynak: İHA, AA