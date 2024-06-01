Beyin yakan sıcaklıklar geliyor! Meteoroloji uzmanından erken kuraklık uyarısı geldi

01 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 16:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilerine göre; Afrika sıcakları aniden bastırdı. Bazı yerlerde yer yer sağanak yağış yaşansa da rekor sıcaklıklar gün ve gün artarak gelecek.

Özellikle Marmara kıtasındaki sıcaklık artışı beraberinde bazı sağlık sorunlarını da getirebilir. Meteoroloji uzmanı Denir Demirhan, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu. Demirhan, rekor sıcaklıklar konusunda Haziran ayını vurguladı.

BEYİN YAKAN SICAKLIKLAR GELİYOR!

Sıcaklıklara karşı vatandaşları uyaran Meteoroloji uzmanı Demirhan, 1 Haziran'a dikkat çekti. Önümüzdeki 5 gün boyunca sıcaklığın normallerin üzerinde seyredeceğini vurguladı.

Beyin yakan sıcaklıklar karşısında şemsiye ve su tüketiminin altını çizen Demirhan, "İstanbul’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.9, haziran ayı içinde görülmüş en yüksek sıcaklık 27.8C ‘dir. 1 haziran itibariyle 5 gün boyunca (5 haziran dahil) sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 26, Pazar 28C, Pazartesi 30C, Salı 28, Çarşamba 29C ‘ye çıkabilir. Güneşten gelen radyasyonun cildimize verdiği zararın bir ölçeği olan UV indeks değeri de bu günlerde en yüksek değerlerinde olacaktır. Dolayısıyla Çarşamba günü dahil olmak üzere mümkünse iç mekanlarda bulunmaya özen göstermek gerekli. Özellikle hassas bünyeye sahip bebeklere ve yaşlılara bu konuda dikkat edilmesi gereklidir" ifadelerini kullandı.

VÜCUDUNUZU KORUYUN!

Kronik hastalığı olan vatandaşların 12:00'dan 14:00'a kadar dışarı çıkmaması gerekiyor. Bu saatlerde güneş ışınları daha tehlikeli geliyor.

Öte yandan Demirhan, dışarıda uzun süre kalacak olan vatandaşlara da şu uyarılarda bulundu:

"Uzun süre dışarıda Güneş altında bulunulması durumunda kan basıncı artış, kalp çarpıntısı görülebilir. Dışarıda bulunma süremizi kısa tutmak ve mümkünse gölge alanları tercih etmek ve yanlarında matara ile su bulundurmaları ve su içmeye özen göstermeleri önemlidir. Dışarı çıkmak durumunda olanlar Güneş’ten gelen radyasyonun en fazla olduğu öğlen saatlerinde kendilerini ve ciltlerini mutlaka korumaları gereklidir. Çünkü UV indeks de yüksek olacağı için ciltlerinde de lekelenmeler ve /ve ya çok daha ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirler. Başlarına bir şapka, ciltlerini tamamen örtecek açık renk kıyafetler, yüksek korumalı güneş kremi tercih etmeleri gereklidir."

ARADA SICAKLIK DÜŞECEK!

Demirhan açıklamalarına şu ifadelerde devam etti:

"Perşembe günü itibariyle sıcaklık 25C ye düşse bile UV indeks yüksek olacaktır. Güneşten korunmaya devam etmeleri gereklidir.

Önümüzdeki 4 hafta boyunca sadece İstanbul’da değil, yurt genelinde sıcaklıkların ortalamaların üzerinde olması beklenmektedir. Bu süre boyunca Güneş’ten korunmak ve su içmeye özen göstermek önemlidir. Ancak içme suyumuzu boşa harcamamak da önemlidir. Çünkü önümüzdeki 2 hafta boyunca yağışların yurt genelinde ortalamaların altında olması beklenmektedir. İçme suyuna en çok ihtiyacımız olan bu sıcak günlerde suyumuzu çok dikkatli kullanmalıyız."

METEOROLOJİ UZMANINDAN ERKEN KURAKLIK UYARISI GELDİ

Yaz aylarında sıcaklığın daha fazla artması kaynaklı kuraklık uyarısı dünya genelinde yapılıyor. Kuraklık suyun azalmasına değil aynı zamanda tarım faaliyetlerin azalmasıan da neden olur. Demirhan bu konu hakkında "Yarı kurak bir iklimi olan ülkemizde yaz ayları boyunca su konusunda sıkıntı çekmemek için yaz boyunca suyu daha çok içme suyu olarak tüketip, duş süremizi kısa tutup, bahçe sulama, araba yıkama, temizlik konusunda su tüketimini mutlaka azaltmamız gereklidir" dedi.