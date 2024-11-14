Beykoz Belediyesi için konser incelemesi!

14 Kasım 2024 12:43 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:21

CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 konsere yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ve Tuzlaspor hisselerinin devir süreciyle alakalı inceleme başlatıldı.

Son dakika | ABB ve İBB'ye konser ve etkinlik soruşturması! Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

Son dakika | ABB ve İBB'ye konser ve etkinlik soruşturması! Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi​ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi​'nin ardından Beykoz Belediyesi'ne de inceleme başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ise Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları kapsamında, 69 milyon liralık konser​ harcaması yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı. İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Beykoz Belediyesi'ne de 3 konser için inceleme başlatıldı.

3 KONSER İÇİN İNCELEME

Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.