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 | Bengül Arıca

Beykoz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Alaattin Köseler hakkında fezleke hazırlandı

Beykoz Belediyesi ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 402 sayfalık fezleke hazırlandı. Fezlekede Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması istendi.

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Beykoz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Alaattin Köseler hakkında fezleke hazırlandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 12:40

Beykoz Belediyesi ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında 402 sayfalık fezleke hazırlandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Beykoz Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme! Alaattin Köseler hakkında fezleke hazırlandı

3 AYRI SUÇTAN CEZA İSTEMİ

Fezlekede, Belediye Başkanlığınca yapılan bir kısım mal ve hizmet alımında, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köselerin de aralarında bulunduğu 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması istendi. Köseler'in "örgüt hiyerarşisi içinde ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ceza istendi. Fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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